Erdoğan’dan Meclis’e Garo Paylan talimatı: İhanetin gereğinin yapılacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunduğu için hedef gösterilen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’la ilgili Meclis’e talimat verdi.

Görsel: Diken

Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasındaki değerlendirmeleri şöyle: “Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM’nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum“

Ne olmuştu?

Paylan, ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması, sorumluların saptanması, sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılması, mağdurlara ve ailelerine vatandaşlık verilmesi‘ gibi talepleri içeren bir kanun teklifini geçen hafta Meclis’e sunmuştu.

Teklif, hükümetle milliyetçi ve ulusalcı çevrelerden gelen tepkilerle büyük tartışmaya neden oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan’ın ilgili kanun teklifini iade ederken, vekil hakkında hukuki olarak adım atılacağı belirtildi.

Paylan’sa söz konusu tartışmalarla ilgili “Yedi yıldır aynı teklifi veriyorum, böyle bir lince maruz kalmadım” dedi.