Erdoğan’dan ‘afet’ değerlendirmesi: Avrupa ve ABD’de sefalet diz boyu

‘Dünya yepyeni bir dönemin eğişinde, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan afetlerle ilgili olarak ”Avrupa ve ABD’de sefalet diz boyu, bu millet böyle bir duruma düşmedi” yorumu geldi.

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu https://t.co/gIs6k7RL8L — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 11, 2021

Türkiye bu yazı afetlerle ve yangınlarla mücadeleyle geçirdi. Karadeniz’deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti. Yangınlarda ise dört kişi hayatını kaybederken 181 bin 393 hektarlık alan yok oldu. Bu felaketlerle ilgili olarak alınan önlemler ve müdahalelerin yetersizliği eleştiri konusu oldu.

Eleştirilerin odağındaki kurumlardan birisi olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nda ise bugün görev değişimi yaşandı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni başkan oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla ilgili olarak eleştirilere katılmıyor.

Erdoğan: Avrupa, ABD’nin haline bakın

“Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına, salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz” diyen Erdoğan, “Hali hazırda yaşanan sıkıntıların çoğu da ani ve büyük talebin karşılanmasındaki güçlüklerden kaynaklanıyor. Doğu Karadeniz’den başladı, Artvin, Rize, Kastamonu… Rabbime hamdolsun kimseye muhtaç olmadan bu millet küllerinden ayağa kalkarak anında buralardaki bu sıkıntıları aştık, aşıyoruz. Bir yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini bitirecek ve sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Diğer ülkelerde yaşanan doğal afetleri de anımsatan Erdoğan, “Avrupa, ABD’nin haline bakın. Oralarda sefalet diz boyu. Bu millet böyle bir konuma düşmedi. Van, Bingöl’de yaşadık bunu. Bütün buraları yeniden ayağa kaldırdık. Yolumuza devam ediyoruz. Niye? Bizim medeniyet, kültür ve değerlerimiz farklı. Biz bunların hepsini de kısa sürede aşabilecek imkan ve kabiliyete sahip bir ülkeyiz” dedi.

Dünyanın yepyeni bir dönemin eğişinde olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: ”Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hakettiği yeri alacaktır. Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz.”