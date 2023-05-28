Erdoğan’a ilk tebrik Katar emirinden

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ı ilk tebrik eden isim oldu.

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Katar emiri, Twitter’dan Erdoğan’ı şöyle tebrik etti: “Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığınızı gerçekleştirmenizi dilerim.”

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

Batı sermayesinin mevcut politikalar nedeniyle yatırımlarını azaltması sonrasında, Erdoğan’ın ‘dost’ diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlanarak, kur başta olmak üzere ekonomi politikaları destekleniyor. Bu ‘dost’ ülkelerden biri de Katar.

Katar, Erdoğan’la yürüttüğü iyi ilişkilerle gündeme geliyor. Öyle ki Türkiye’de ekonomik krizin etkisi arttıkça swapla para gönderiyor veya çeşitli yatırımlar yapıyor. MB’nin halihazırda Katar’la 15 milyar dolar swap anlaşması bulunuyor.

Geçen yılın ekim ayındaysa Reuters’a bilgi veren üst düzey yetkili, “Katar’dan Türkiye’ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir” demişti.