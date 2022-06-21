‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sırrı Süreyya Önder’e 10 ay hapis

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı 2016 yılında çıkarıldığı savcılıkta verdiği ifadesinde “Şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan” cümlesinde geçen ‘şaibe’ kelimesi nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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MLSA Turkey’den Deniz Tekin’in aktardığına göre Diyarbakır 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Önder’in yargılanmasını kastederek ifadesinde söylediği “Şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye” sözleri nedeniyle bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Önder’in katılmadığı duruşmada avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan avukatı Sami Kabadayı ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savcı, Önder’in ‘şaibe’ kelimesini kullanarak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu işlediğini savundu ve bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, ‘şaibe’ kelimesinin ‘lekeli’ anlamına geldiğini söyleyerek Önder’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

Önder’i 10 ay hapis cezasına çarptıran hakim, Önder’in daha önce kasıtlı suçtan hüküm giymemiş olması, duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve beş yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Önder’in avukatı Serdar Çelebi, yasaya ve usule aykırı olduğunu söylediği karara karşı ağır ceza mahkemesine itiraz edeceklerini söyledi.