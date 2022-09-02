Erdoğan’a göre ‘Dinsiz insanlık olur’ diyenler ‘yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyor’

‘Dinsiz insanlığın olmayacağını’ iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur, kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur” dedi.

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Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

‘Irak’ın ve Suriye’nin milyonların kanı üzerinden bölündüğünü’ söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ülkemizde de Sünni-Alevi, Türk-Kürt üzerinden benzer senaryolar gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

*Allah’sız Alevilik olmaz, Muhammed’siz Alevilik olmaz, Ali’siz Alevilik olmaz.

* Dinsiz, amelsiz sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük, hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur, kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur.

* Yüce yaradana, peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüzden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de tarih de affetmez, konunun hukuk yönü varsa yargı da affetmez.

* Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı altılı masa etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Masa altındaki PKK güdümlü hesabı kendini ilgilendirir. Ellerini ovuşturan sekizinci ortak ‘FETÖ’nün hesabı kendilerini ilgilendirir.