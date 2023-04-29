Erdoğan, ‘tefecilerin’ ilan ettiği parayı Kılıçdaroğlu’ndan istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışından getireceğini vaat ettiği parayı ‘tefecilerin‘ ilan ederek, “Bulduysan bu parayı al getir, neyi bekliyorsun?” dedi.

Fotoğraf: AA

Yurt dışı görüşmelerinden sonra “Temiz para getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, bu miktarın ilk aşamada 300 milyar dolar olacağını söylemişti.

Bu parayı sık sık ‘Londra teficileri’ne ait olduğunu öne süren Erdoğan, aynı söylemi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingde de tekrar etti.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın ilgili konuşması şöyle:

“Biri, ‘Tefecilerden 300 milyar dolar buldum, hemen getireceğim.’ diyor. Bay bay Kemal, Allah aşkına artık bıktık senin şu yalanlarından. Bulduysan bu parayı al getir, neyi bekliyorsun? Al gel. Sen getirdin de biz, ‘Niye getirdin mi?’ dedik. Getir. Eğer Merkez Bankası’na vereceksen Merkez Bankası’na ver. Diğer bankalara vereceksen diğer bankalara ver. Nereye diyorsan ona ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldıkları parayı güya buraya getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Hayatı yalan ve burada yine aynı yalanları söylüyor.”