Erdoğan, ‘Şanghay’ toplantısından ABD’ye geçecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15-16 Eylül’de Özbekistan’da Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısına katıldıktan sonra oradan ABD’ye geçecek.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne ‘özel konuk’ olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül’de Semerkant’ı ziyaret edecek.

Burada Erdoğan’ın 16 Eylül’de düzenlenecek zirve oturumunun ardından bazı liderlerle ikili görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan, zirvenin ardından ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak.

20 Eylül’de başlayacak genel kurulda Erdoğan’ın da konuşması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’le görüşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temas kurabilir.

Erdoğan burada Türk ve ABD’li iş insanlarıyla da bir araya gelecek.