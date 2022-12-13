Erdoğan, Sadettin Hülagü’yü başdanışman olarak atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört gün önce Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünden aldığı Sadettin Hülagü’yü başdanışman olarak atadı.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan 10 Aralık’ta Kocaeli Üniversitesi rektörünü değiştirmişti.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre Hülagü başdanışman olarak atandı.

Hülagü’nün geçmişte Erdoğan’ın doktorluğunu yaptığı biliniyor. 23 Mayıs 2014’te Milliyet’teki bir haberde ‘Erdoğan’ın eski doktoru’ olarak anılan Hülagü, dönemin başbakanının kentteki ziyaretinde kendisini çağırdığını söyleyerek şunları diyor: “Başbakanımız fırtına gibi. Başbakanın takipleri yapılıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir muayene değil, tamamen ev ortamında gerçekleşti. Tamamen sohbet ortamında gerçekleşti.”

Ayrıca 2014’te Erdoğan’ın atamasıyla Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olan Hülagü, ‘Bu suça ortak olmayacağız‘ bildirisine imza atan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görevli Onur Hamzaoğlu, Nilay Etiler Lordoğlu, adli tıp anabilim dalında görevli Ümit Biçer, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında görevli Zelal Ekinci ve Mehmet Cengiz Elçin’i akademiden ihraç etmişti.