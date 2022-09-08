Erdoğan: IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden birini İstanbul’da yakaladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, radikal İslamcı örgüt IŞİD’in öldürülen iki liderinden sonra gelen en önemli üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşisinde, Al Sumaidai’nin Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı’nın operasyonuyla yakalandığını söyledi.

AA’nın haberine göre Erdoğan, şunları söyledi: “Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu’nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor.

Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi.”