Erdoğan ikinci tur için uyardı: Ne olur işlerinizi erteleyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçmenlere ikinci turda da büyük katılım çağrısında bulundu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 49,50, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,89 oranında oy aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

CNN Türk ve Kanal D’nin ortak yayınına katılan Erdoğan, seçimi değerlendirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Milletimiz 27 milyondan fazla şahsımıza teveccüh gösterdi. Yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. Meclis’te 322 vekille milletimiz Cumhur İttifakı’na verdi.

*28 Mayıs için hemen çalışmaya zaten başladık. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız.

*Mayıs ayı sebebiyle mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteleyin diyorum. 28’inde oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Bütün bunlarla beraber, yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım.

*Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde halkla bütünleşmek noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Bu ara çok hakaret ettiler, o tabii çok yanlış, çok çirkin. Bu hafta sonu inşallah orada olacağız.

*Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak çoğunluğu sağlıyor. Muhalefette böyle çoğunluğu söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimize az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bir araya geldiler, çalışıyorlar.