Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık altyapısında dünyada Türkiye’nin eline su dökecek ülke olmadığını savundu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Haliç Kongre Merkezi’nde ağırladığı sağlık çalışanlarına konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Türkiye, kimi çevrelerin art niyetli eleştirilerine rağmen 2002’den bu yana sağlık altyapısına yaptığı devasa yatırımların karşılığını Covid-19 salgını döneminde fazlasıyla almıştır.

*Bize örnek gösterilen Batılı ülkelerin bile baş etmekte aciz kaldığı bu zor dönemi hamdolsun biz devletimizi vatandaşına karşı mahcup edecek hiçbir duruma mahal vermeden suhuletle geride bıraktık.

*Sağlık alanında Türkiye’ye ve Türk milletine yakışmayan bu tabloya son verdik. Ülkemizi, dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik.

*Sağlık altyapısında dünyada Türkiye’nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor, Avrupa’sından Amerika’sına, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye’de arıyor, Türkiye’deki hastanelerde arıyor.