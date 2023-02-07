Erdoğan, depremi takip için Beştepe’nin farklı bir odasına geçti

Depremin ardından 24 saattir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelişmeleri Beştepe’deki koordinasyon merkezinden takip edecek. Yani bir gündür sessiz kalan Erdoğan, Beştepe’de oda değiştirmiş olacak.

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Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bir kez görünüp sessizliğe büründü. Dün, ilk depremden saatler sonra 13:04’te konuşan Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 5 bin 385 olduğunu açıkladı. Bunun ardından Erdoğan, 24 saattir çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. En son 17 saat önce Twitter’dan imzalanan milli yas kararnamesini paylaştı.

Sosyal medyada tepkiler yükselince, Anadolu Ajansı Erdoğan’ın depremle ilgili koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nden devam edeceğini duyurdu. AA, 24 saattir sessiz kalan Erdoğan’ın çalışmalarına dair ayrıntı vermedi.

Böylelikle Erdoğan, ikamet ettiği Beştepe’de yer değiştirerek Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne geçmiş olacak.