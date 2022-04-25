Erdoğan da farkında: Zamlar kalıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarının can yaktığının farkında olduğunu söyledi ve ekledi: “Kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.”

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Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayından itibaren siyasi baskıyla peş peşe faiz indirimlerine gitmiş, söz konusu süreçte dolar kuru aralık ayına kadar 18,4 liraya kadar çıkmıştı.

Hükümet kur krizinin önüne geçmek geçmişte ekonomide ağır tahribat yarattığı için kaldırılan kur korumalı mevduatı (KKM) devreye alsa daz 8,30’luk dolar bugün hala 15 liraya yakın.

Kur krizi ayrıca enflasyonu patlatırken gıdadan giyeme, teknolojiden otomobile kadar birçok alanda her şeyin fiyatını ikiye katlamıştı.

Erdoğan bugün kabine toplantısından sonra dolar kuru ve enflasyonla birlikte hızla yükselen fiyatları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanının konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle: “Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız.

Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.

En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.“