Erdoğan: Bu yeni bir dönemin başlangıcı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da oy kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak saat 13.15’te Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

Erdoğan oy kullandıktan sonra basına şöyle konuştu:

* Bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya yürüttük. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir sonuç çıkar. Sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

* Bu seçim ülkemizde birbirine yakın bir süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri… Bunların ülkemizde yeni bir yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum.