Erdoğan-Biden görüşmesi Roma’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden yarın görüşecek.
G20 Liderler Zirvesi, bugün İtalya’nın başkenti Roma’daki Nuvola Kongre Merkezi’nde başlamıştı. Erdoğan ile Biden, zirvenin açılışında ayaküstü sohbet etmişti.
Erdoğan ile Biden’ın yarın görüşeceği haberini ilk olarak Reuters duyurdu.
Reuters’a konuşan ABD’li yetkiliye göre Biden, Türkiye ile ABD’nin olası krizlerden kaçınmasının bir yolunu bulmanın gerektiğini söyleyecek.
Ayrıca ABD başkanı, ‘acele’ hareket etmenin iki ülkenin ortaklığına fayda sağlamayacağına dikkat çekecek.
Anadolu Ajansı da ABD’li üst düzey bir yetkilinin Biden ile Erdoğan Roma’da görüşeceğini söylediğini bildirdi.