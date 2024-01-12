Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısının yapılacağı bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak’ta altı askerin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine güvenlik ekibini toplama kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuya ililkin paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir.”