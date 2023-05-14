Erdoğan’ın keyfi yerinde: Birileri mutfakta, biz de balkonda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, balkon konuşması düzenliyor: “Birileri mutfakta biz de balkonda.”

Görsel: Twitter

Ankara’da düzenlediği balkon konuşmasında konuşan Erdoğan, şunları dedi:

*Bir demokrasi şölenini daha tamamladık. Henüz kesin sonuçlar belli olmamaklar beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oylarının gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.

*Kendi de bildikleri bir tabloyu “Öndeyiz” diye anlatanlar gibi milletimizi kandıracak değiliz. Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

*Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.

*Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık.

*Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz.

*Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

*Yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

*TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.