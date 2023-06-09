‘Erdoğan ameliyat olacak’ iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağıyla ilgili iddiaları yalanladı.
Gazeteci Can Ataklı Twitter hesabından dün, Erdoğan’ın ‘yeni bir ameliyata’ hazırlandığını ve görevini devam edip etmeyeceğine kendisinin karar vereceğini iddia etmişti.
İletişim Başkanlığı’na bağlı ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’yse bu iddiayı yalanladı.
Merkezin Twitter hesabından yapılan ve Ataklı’nın tweet’i görülen paylaşımda “Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir” dendi.