Erdoğan, ‘Aday olamaz’ diyenleri AYM’ye uğurladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adaylığını onaylaması sonrası “Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu” dedi. Uzmanlar Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını anayasaya aykırı buluyor.

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Dün basın toplantısı düzenleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan’ın adaylığına itirazların reddedildiğini duyurmuştu.

Bugün Gaziantep’te ‘temel atma töreni’nde konuşan Erdoğan, “Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, adaylığına itiraz edenlere de alaycı şekilde çıkıştı: “Çıkmışlar, ‘Erdoğan aday olamaz.’ Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, ‘Anayasa Mahkemesi’ne gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun.”

AKP’lilerin ‘sıfırlama’ tezi

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Birçok AKP’li yetkili de bu tezi destekleyen demeçler vermişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.