Erdemoğlu’ndan Sasa Polyester hissesi satışı

Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding yabancı yatırımcılara 59 milyon adet Sasa hissesi sattığını bildirdi.
Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding’ten hisse satışı hamlesi geldi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Erdemoğlu Holding’in yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara 46,25 liradan 59 milyon adet Sasa Polyester hissesi sattığı bildirildi. İşlemin 14 Eylül tarihinde tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada satışa konu hisselerin Sasa’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,11’i olduğu bildirildi.
İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Sasa’daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 58,58 oldu.