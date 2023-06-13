Erdemoğlu, Sasa Polyester hissesi satacak

Sasa Polyester’in sahibi Erdemoğlu Holding, şirketteki bazı hisselerini satacak.

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Geçtiğimiz sene Sasa Polyester hisseleri inanılmaz derecede artmış; uzmanlar ve şirketin sahibi dahil bu artışın nedenini açıklayamamıştı. Hisseler o kadar değerlendi ki Sasa’nın bağlı olduğu Erdemoğlu Holding’in yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye’nin en zengini oldu.

Bloomberg HT haberine göre Erdemoğlu Holding, Sasa’daki bazı hisselerini satacak.

Holding, Sasa’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,1’ini temsil eden yaklaşık 56,7 milyon hisseye denk gelen 3,55 milyar TL’lik Sasa hisselerini ‘yurt dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara’ satacak.

Erdemoğlu, işlem sonunda Sasa’nın yaklaşık yüzde 60’ına sahip olmayı öngördüğünü dile getirdi. Holding şu anda şirkette doğrudan yüzde 61 ve dolaylı olarak yüzde 81,8 oranında paya sahip konumda.