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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: İktidarın rakamlarda makyaj eğilimi artıyor

Son yıllardaki kötü yönetim artık ülkenin her tarafında, toplumun her kesiminde açıkça hissedilirken iktidarın rakamlarda makyaj eğilimi de artıyor. Bu nedenle hem resmi rakamlara güven kalmadı hem de iktidarın kamuoyuna işine gelen rakamları çarpıtarak açıklama eğilimi büyüdü.

AKP iktidarıyla, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tek kişilik yönetime geçtiğinden beri, her alanda olduğu gibi ekonomide de kötü yönetimin doruklarını yaşıyoruz. Rakamlarla ne kadar oynasanız da bu değişmiyor, çünkü artık halk kötüleşmeyi iliklerinde hissediyor.


Erdal Sağlam’ın yazısı

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