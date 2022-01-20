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Yaramazlara biraz batar!

Erbakan’a göre Erdoğan’ın teorisi tutmadı: Taşıma dolarla ekonomi yönetilmez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘taşıma dolarla ekonomi yönetilmeyeceğinin’ altını çizdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, faizin indirilmesine rağmen enflasyonun artmaya devam ettiğini, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisinin tutmadığını söyledi.


Türkiye’de yeteri kadar üretim ve ihracat olmadığı için döviz ihtiyacının arttığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar swaplarla, kredilerle günü kurtarma peşinde. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’yla 64 milyar liralık bir swap anlaşması yapıldı. Bugüne kadar Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmalarının büyüklüğü yaklaşık 30 milyar doları bulmuş. Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez.”

Kamuda israfın sona erdirilmesi gerektiğini, devletin üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırım yapmasının önemini, enflasyonun yanı sıra en büyük problemlerden birinin işsizlik olduğunu vurgulayan Erbakan, “10 milyonu geçen işsizler ordumuz var. Dünyadaki 106 ülkeden daha fazla işsizimiz var” şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin tıp öğrenci Enes Kara’nın ölümü üzerinden tüm cemaat ve tarikatları hedef aldığını söyleyen Erbakan, “Gerçekleri çarpıtarak bütün dindar kesime, aklı başında cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar” görüşünü savundu.

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