Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

Ekran görüntüsü: Epic Games

Bu oyunlardan ilki ‘Idle Champions of the Forgotten Realms’. Idle Games tarafından geliştirilen strateji oyunu, Dungeons & Dragons (D&D) evrenine dayanıyor. Oyunda D&D romanlarından, hikayelerinden ve gerçek oyun serilerinden ilham alınarak oluşturulmuş kahramanlarla ekipler oluşturuluyor. Tıklama tabanlı oyunda kahramanların doğru konumlandırılması kazanmak için önemli.

Ücretsiz olan diğer oyunsa ‘theHunter: Call of the Wild’. Adından da anlaşılacağı gibi theHunter’da (avcı) oyuncular farklı silahlarla avlarını yakalamaya çalışıyor. Oyunda yaylardan büyük kalibreli tüfeklere kadar geniş bir yelpazede farklı silahlar ve mühimmatlar bulunuyor. Oyunda avlanmaya yardımcı hayvanlar da var.