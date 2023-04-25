Epic Games Eva Herzigova’dan bir ‘Metaİnsan’ yarattı

Epic Games, süpermodel Eva Herzigova’yı sanal dünyada varlık göstermeye hazırlanan bir ‘Metaİnsan’a dönüştürdü.

Epic Games Eva Herzigova’dan ‘Eva Herzigova’ yarattı

Video oyunu şirketi Epic Games, Çek süpermodeli klonladı. Herzigova hipergerçekçi dijital ikizini sosyal medya hesabından paylaştı.

Model avatarın gerçekçi olabilmesi için 70 kamerayla tarandı, hareketlerinin insana benzemesi için hareketli çekimlere katıldı.

Verge’deki habere göre, bu yeni ‘MetaEva’yı giydirmek, saç ve makyajını değiştirmek, farklı yüz ifadeleriyle görmek mümkün. Dijital Eva, ayrıca metaverse’deki moda haftalarına katılabilir ya da başka etkinliklere katılabilir.

Epic, MetaHumans‘ı 2021 yılında tanıtırken gerçekçi dijital insanların yaratılabileceğini de göstermişti. O zamandan beri teknoloji daha da gelişti ve çok daha gerçekçi görüntüler edilmeye başlandı.

Eva tek değil

Kendini bir ‘MetaHuman’a dönüştüren tek ünlü Herzigova değil; NBA süperstarı Luka Dončić de Eylül ayında kendi MetaHuman versiyonunu tanıtmıştı.