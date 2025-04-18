EPDK'dan bazı iller için acele kamulaştırma kararı

Enerji projelerinde kullanılacak bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.

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Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre Manastır-Esenköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Yalova’da bulunan bazı taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bunun yanı sıra, Besa-1 Güneş Enerjisi Santrali (GES) elektrik üretim tesisi için gerekli olan ve Kırıkkale’de bulunan bazı taşınmazlar ile Karaçoban Depolamalı GES üretim tesisinin yapımı amacıyla Erzurum’da bulunan bazı taşınmazların da EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.