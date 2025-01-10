Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 54 şirkete lisans verdi. Ayrıca iki şirketin lisans süresini uzattı, sekiz şirketin lisansınıysa sonlandırdı.

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EPDK’nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, iki şirkete OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada sekiz şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, altı şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

EPDK’nın verdiği diğer lisanslar şunlar:

* Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında bir şirkete LPG depolama lisansı, bir şirkete LPG dağıtıcı lisansı

* Petrol piyasasında faaliyet gösteren iki şirkete madeni yağ lisansı, iki şirkete de ihrakiye teslimi lisansı

* Söz konusu piyasada iki şirketin lisans süresi de uzatıldı.