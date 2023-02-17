Enkaz altında kalan iki kişi depremin 261’inci saatinde kurtarıldı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261’inci saatinde sağ çıkarıldı.

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Odabaşı Mahallesi’ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı’ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı’yı enkazdan depremin 261’inci saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

Kardeşiyle telefonla konuştu

Hatay Sahra Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Kardeşine ailesini soran Avcı, “Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım” dedi.

Kendisini kurtaran ve telefonla kardeşiyle görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.