Enkaz altında doğan mucize bebek ‘Aya’ için evlatlık başvurusu yağıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye’de çöken bir binanın enkazında dünyaya gelen kız bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvurdu.

Fotoğraf: BBC

Ülkenin kuzeydoğusunda, Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında dünyaya gelen kız bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı. Annesi, babası ve dört kardeşi enkaz altında kalıp, hayatlarını kaybetti.

Bebeğin kurtarılma görüntüleri sosyal medyada çok kez izlendi. Ailenin uzaktan akrabası Halil el Suvaydi, enkazdan çıkartılmasının ardından, bebeği Afrin’deki bir hastaneye götürdü.

Bebeğe Arapça’da ‘hayret‘ ‘mucize‘ gibi anlamlara gelen ‘Aya‘ adı verildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre sosyal medyada binlerce kişi, Aya’yı nasıl evlat edinebileceklerini sordu. Bir kişi “Onu evlat edinmek ve güzel bir yaşam sunmak istiyorum” derken, Kuveytli bir televizyon spikeri “Hukuki süreçler aşılabilirse, bu bebeğe bakmaya ve evlat edinmeye hazırım.” ifadelerini kullandı.

‘Tüm dünyadan telefonlar geliyor’

Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid, dünyanın dört bir yanından Aya’yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını söyledi.

Kendisi de Aya’dan dört ay büyük bir bebeği olan Khalid, “Şu anda onu kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları dönene kadar, kendi çocuğum gibi bakacağım” dedi.

Dr. Khalid’in karısı, Aya’yı kendi bebeğiyle birlikte emziriyor.