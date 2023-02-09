Dünyaya gözlerini enkaz altında açan ‘Eye’ bebek tüm ailesini kaybetti

Suriye’nin Afrin ilçesinde enkaz altında doğan Eye bebek, anne ve babası ile üç kardeşini depremde kaybetti.

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Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak’ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde en az 3 bin 162 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altında doğan Eye bebek de anne ve babasız büyüyecek.

Depremden en çok etkilenen Cinderes beldesinde dünyaya gözlerini enkaz altında açan Eye bebek, beldede arama kurtarma faaliyetleri yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince beş saat çalışmanın ardından kurtarıldı.

Anne ve babası ile üç kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı.

Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan bebek, Afrin’deki Ceyhan hastanesinde tedavi ediliyor.

Hastane yetkilileri, enkaz altında ölen annesiyle göbek bağı kesilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hastane çalışanları kimsesiz kalan bebeğe ‘ayet’ anlamına gelen ‘Eye’ adını verdi.