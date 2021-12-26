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Yaramazlara biraz batar!

Engelli memurun tayin sorunu için KDK devreye girdi

Engelli memurun tayin sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) tavsiye kararıyla çözüldü.

AA’nın kurumun açıklamasından aktardığına göre 2013’te bir devlet hastanesine açıktan atanan engelli kişi, 2015’te istemi dışında başka yere tayin edildi ve engel durumuna uygun olmayan birimde çalışmaya başladı.


Bu birimde yaklaşık dört yıl çalışan kişi, engel oranının yüzde 40’tan yüzde 84’e yükseldiğini, hastanenin şehir merkezinden uzak olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşadığını belirterek, evine yakın başka bir ilçenin toplum sağlığı merkezine tayinini istedi. Personel eksikliği gerekçesiyle talebi reddedilince KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, engelli memurun isteğinin yerine getirilmesine yönelik tavsiyede bulundu.

KDK’nın tavsiye kararına uyan ilgili sağlık müdürlüğü, başvurucunun yer değişikliği talebinin yerine getirildiğini bildirdi.

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