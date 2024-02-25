Enerji şirketinin halka arz tarihi belli oldu

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ, 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde halka arz edilip talep toplanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Şubat tarihli kararıyla Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ’nin halka arzını onaylamıştı. Böylelikle şirketin halka arz süreci başlamıştı.
Şirketin, halka arz edileceği tarih de belli oldu.
Ekonomim’in aktardığına göre şirket 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde halka arz edilecek. Hisseler, 11 lira 33 kuruştan satılacak.
Halka arzda toplamda 262 milyon 635 bin nominal değerli pay satılacak.