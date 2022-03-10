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Yaramazlara biraz batar!

Enerji santralinde bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

Gaziantep’te bir enerji santralinde elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyse ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48) elektrik akımına kapıldı.


Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Aygül’üyse 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aygül’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tüzün’ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir’e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.

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