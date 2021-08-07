Ender İmrek: ‘Terör örgütü, kundaklama’ yalanı sürekli gündemde tutuluyor

Düğmeye basıldı ve yangınlara ilişkin haber, görüntü ve bilgi akışı engellendi. Bir yandan da çeteler harekete geçti. İklim değişiminin tetiklediği felaketler için kamu yararına hiçbir önlem almayan iktidar yangınlardan sorumludur. Daha yangınlar sürerken açıklanan TOKİ projeleri, yanan orman alanlarının Turizm Bakanlığına tahsisi fırsatçılığı açığa çıkmış olmasına rağmen, dikkatleri başka yere çekme çabasındalar. Buradan ırkçı ve milliyetçi kesimi mobilize etme yangın içinde başka yangınlara, canı yanan ve iktidara karşı öfke dolan kesimleri susturma, teslim alma çabası sürüyor.

Silahlı çeteler tarafından yollar kesiliyor, GBT bakılıyor, şiddet uygulanıyor. Gazeteciler güven içinde değil. Yol çevirmelerinde araçlar ateşe veriliyor, kimlik yoklamalarında doğum yerine göre “muamele ve sorgu” yapılıyor. Ve insan avına çıkan çete mensupları oldukça güvenle hareket ediyor. İktidara ve onun medyasına güvendiklerini gösteriyorlar. “Terör örgütü, kundaklama” yalanı sürekli bir biçimde gündemde tutuluyor. Hiçbir delil olmamakla birlikte dezenformasyon yayılıyor. “Kontrollü bir gerilim” yayılıyor.

Ender İmrek’in yazısı