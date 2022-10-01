Ender İmrek: Muhalefet Mersin saldırısından ders çıkarmalı

İçişleri Bakanı Soylu’nun eylemi Dilşah Ercan’ın yaptığı iddialarının doğru olmadığının anlaşılması üzerine patlamadan sonra gözaltına alınan Ercan ailesinin tüm mensupları da serbest bırakılmıştı.

Eylemi üstlenen örgütün açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haklı olarak bazı açıklamalarda bulundu ve olaydan hemen sonra CHP’ye ve muhalefete karşı karalama kampanyasının körükleyen Soylu’ya seslendi.

Bu gelişmelerden sonra Bakan Soylu her zamanki gibi pişkinliğe vurma çabasındaydı. Önce bu yanlıştan taksicinin şahitliğiyle kaçma yoluna gitti, teşhisin taksici tarafından yapıldığını savundu. “Parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı” iddiasında bulundu. Ancak aynı dili kullanmaktan geri durmadı.

Başta Emek ve Özgürlük Bloku olmak üzere muhalefetin buradan sonuç çıkarmasında yarar var. Önümüzdeki dönemin nasıl geçeceğini daha şimdiden görmeli ve buna göre bir çalışma ve hazırlık içinde olmalıdır.

Ender İmrek’in yazısı