Ender İmrek: Madem barış için çırpınıyoruz, Kürt sorununda şiddeti bitirelim önce

Ve madem kimse Ukrayna’da savaş istemiyor; herkes barış yanlısı; o halde kana doymuş bu topraklardan başlasak barış yolunu açmaya…Madem, ‘Savaşın kazananı olmaz’ diye konuşuyoruz uluslararası platformlarda; tarafları bir araya getirecek masalar kuruyoruz; ara bulucu konumdayız, madem ‘Barışın kaybedeni olmaz’ diye dolanıyoruz her tarafta, geleni ağırlıyor, gidene el sallıyoruz,o halde ne duruyoruz; bizden başlayalım barış bayrağını yükseltmeye, ve diyelim ki; “Türkiye öncesi de olan, ama 40 yıldır süren çatışmalı sürece son vermiştir.” Devam edelim; “Kürt sorunu tarihte kalmıştır, eşit haklara dayalı çözüm hayal olmaktan çıkmıştır.”

Madem barış için çırpınıyoruz, Kürt sorununda şiddeti bitirelim önce. Kürt sorununda eşit haklara dayalı barışçı demokratik çözümü koyalım ortaya. Kürtlerin kimlik, dil, eşitlik hakları tanınsın ve Newroz dünyaya barış bayramı olarak armağan olsun!

Ender İmrek’in yazısı