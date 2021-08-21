Ender İmrek: HDP’yi terörist gösteren Erdoğan yönetimi cihatçı örgütü ılımlı ilan etti

Erdoğan’ın Taliban için yaptığı güzellemeler ve ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun söylemleri şimdi artık işin Taliban’ın insafına kaldığını gösteriyor.
HDP’yi terörist gösteren, kapatma davası açan, Demirtaş, Kışanak gibi, Kürt sorununda demokratik barışçıl çözüm yanlısı onlarca politikacıyı hapse atan Erdoğan yönetimi cihatçı, selefi kanlı örgütü ılımlı ve iş birliği yapılır örgüt ilan etti. Suriye yönetimine “katliamcı” diyerek sırtını dönen Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlık suçlusu olarak mahkum ettiği katliamcı darbeci el Beşir ile can ciğer kuzu sarmasıydı. Mısır yönetimini “darbeci” diyerek tanımayan, ABD ve Rusya’nın tanıdığı Suriye’deki Kürt örgütleriyle görüşmeyen aynı Erdoğan, konu Taliban olunca ABD-Rusya tanıyor bahanesiyle Taliban’la ilişki kurmaya can atıyor.