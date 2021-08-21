Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: HDP’yi terörist gösteren Erdoğan yönetimi cihatçı örgütü ılımlı ilan etti

Erdoğan’ın Taliban için yaptığı güzellemeler ve ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun söylemleri şimdi artık işin Taliban’ın insafına kaldığını gösteriyor. 

HDP’yi terörist gösteren, kapatma davası açan, Demirtaş, Kışanak gibi, Kürt sorununda demokratik barışçıl çözüm yanlısı onlarca politikacıyı hapse atan Erdoğan yönetimi cihatçı, selefi kanlı örgütü ılımlı ve iş birliği yapılır örgüt ilan etti. Suriye yönetimine “katliamcı” diyerek sırtını dönen Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlık suçlusu olarak mahkum ettiği katliamcı darbeci el Beşir ile can ciğer kuzu sarmasıydı. Mısır yönetimini “darbeci” diyerek tanımayan, ABD ve Rusya’nın tanıdığı Suriye’deki Kürt örgütleriyle görüşmeyen aynı Erdoğan, konu Taliban olunca ABD-Rusya tanıyor bahanesiyle Taliban’la ilişki kurmaya can atıyor. 


Ender İmrek’in yazısı

SON HABERLER

Tiyatroya adanmış bir yaşamın belgeseli: Genco

‘Politik tiyatro’ denince akla gelen isim Genco Erkal’ın sanat yaşamını anlatan belgesel ‘Tiyatroya adanmış bir yaşam Genco’ sadece usta sanatçıyı anlatmakla sınırlı kalmıyor. Türk tiyatrosu ve Türkiye’nin 60 yıllık yakın siyaset tarihine ışık tutuyor.

Çocuklar için eğitim

Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.