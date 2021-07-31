Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Halk, doğa, orman yanarsa yansın! Yeter ki sarayları ayakta kalsın!

Son yangınlar gerçeği bir kez daha gözler soktu. Bu hükümet ülke yansa da umurunda değil. Halk, doğa, orman yanarsa yansın! Yeter ki sarayları ayakta kalsın!

Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris, Adana, Osmaniye, Kayseri Muğla, Mersin, Kilis… Birçok ilde ve onlarca noktada alevlere boğulmuş, ormanlar cayır cayır yanarken ülke ateş altındayken, yangın söndüren uçak yokmuş hiç önemli değil!


Onlar lüks ve şatafatıyla, iktidarda kalmanın derdiyle meşguller, çözüm bulmak yerine mugalata yapmaktalar. Yangınlar ülkenin dört bir yanını sarmışken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kanada’da da yangınlar var” diyerek yüreğimize su serpti!

Ender İmrek’in yazısı

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.