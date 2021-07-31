Ender İmrek: Halk, doğa, orman yanarsa yansın! Yeter ki sarayları ayakta kalsın!

Son yangınlar gerçeği bir kez daha gözler soktu. Bu hükümet ülke yansa da umurunda değil. Halk, doğa, orman yanarsa yansın! Yeter ki sarayları ayakta kalsın!

Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris, Adana, Osmaniye, Kayseri Muğla, Mersin, Kilis… Birçok ilde ve onlarca noktada alevlere boğulmuş, ormanlar cayır cayır yanarken ülke ateş altındayken, yangın söndüren uçak yokmuş hiç önemli değil!

Onlar lüks ve şatafatıyla, iktidarda kalmanın derdiyle meşguller, çözüm bulmak yerine mugalata yapmaktalar. Yangınlar ülkenin dört bir yanını sarmışken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kanada’da da yangınlar var” diyerek yüreğimize su serpti!

Ender İmrek’in yazısı