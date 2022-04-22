En uzun Covid olabilir: 505 gün pozitif

Britanya’da doktorların kayda geçmiş en uzun Covid vakası olduğunu düşündükleri hasta, 505 gün boyunca pozitifti.

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İsmi verilmeyen hastanın altta yatan hastalıkları da olduğu ve 2021’de hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Doktorlar bu vakada olduğu gibi uzun süren enfeksiyonların çok nadir olduğu belirtildi. Çoğu hastanın vücudu doğal yollarla virüsten temizleniyor. Ancak söz konusu hastanın bağışıklık sisteminin ciddi derecede zayıf olduğu ifade edildi.

Hasta ilk olarak 2020 başında Covid’e yakalandı. Semptom gösteren bir vakaydı ve pozitif PCR testiyle doğrulandı.

Sonraki 72 hafta boyunca hem rutin kontroller hem de tedavi amaçlı birçok kez hastaneye yatıp taburcu oldu. Her seferinde, yaklaşık 50 testte de pozitif çıktı. Bu hala Covid olduğu anlamına geliyordu.

Doktorlar detaylı laboratuvar analizlerinin aynı enfeksiyon olduğunu, tekrar eden bir durum olmadığını gösterdiğini belirtti. Hasta antiviral ilaçlara rağmen enfeksiyondan kurtulamıyordu.

Bu, virüsün vücuttan temizlenmesi sonrası bazı semptomların devam ettiği ‘uzun Covid’ olarak tanımlanan durumdan farklı.

‘Hiç negatife dönmedi’

Bulguları Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde sunacak doktorlardan Luke Blagdon Snell, BBC’ye şunları anlattı: “Testler boğaz sürüntü örneğiydi ve her seferinde pozitif çıktı. Hasta negatife hiç dönmedi. Genetik imzasına, genom diziliminden elde ettiğimiz bilgi, bakarak bunun süren tek bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Uzun süre enfekte olan kişilerde virüs hala insan konağına adapte oluyor. Bu da yeni mutasyonların oluşmasına neden olabilir.“