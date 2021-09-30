En ünlü vegan restoranında gizli bir et odası varmış

Vegan menü servis etmeye başladıklarını duyuran New York’un en ünlü fine dining restoranlarından Eleven Madison Park’ın gizli bir et odası olduğu ortaya çıktı.

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ABD’nin New York şehrinin Manhattan bölgesindeki restoran üç Michelin yıldızı sahibi ve sektörün en prestijli listelerinden ‘Dünyanın En İyi 50 Restoranı‘nda 2017 yılında birinci sırada yer almıştı.

Mekanın sahibi ve şefi Daniel Humm mayıs ayında ‘sürdürülebilir bulmadığı’ için eti bırakıtığını ve tamamen bitki bazlı menüye geçtiğini duyurmuştu: “Geçen yıl yaşadığımız şeylerden sonra aynen devam edemezdik. Bitki bazlı bir menü servis etmeye karar erdik. Hiçbir hayvansal ürün kullanmayacağız. Her yemek hem topraktan hem denizden elde edilen sebzelerle yapılacak.”

New York Times’ın restoran eleştirmeni Pete Wells ise kaleme aldığı yazıda mekanı yerden yere vurdu. Müşterilerin özel bir oda rezerve edebildiğini belirten Wells, burada sığır etinden yemekler servis edildiğini yazdı: “Bir tür Manhattan metaforu gibi, her zaman daha üst bir lüks seviyesinin olduğu, zenginler gizli bir odada bonfile yerken kalan herkesin patlıcan yediği bir yer.”

Vegan yemekleri de beğenmediğini açıkça belirten eleştirmen, bazı sebzelerin bariz bir şekilde et ya da balığın yerini doldurmak için tabakta olduğunu, sebzeler için üzüldüğünü yazdı.

Independent’a konuşan restoran sözcüsü eleştiriler için yorum yapmadıklarını belirterek, yalnızca özel odayı doğruladı: “Özel odada tercihen et yemeği servis ediyoruz. Ancak 2022’de tamam bitki temelli olacak. Bu New York Times’daki değerlendirmeden önce alınan bir karardı.”