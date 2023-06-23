En popüler Twitch yıldızlarından ikisi platform değiştiriyor

En popüler Twitch yıldızlarından Félix ‘xQc’ Lengyel ve Kaitlyn ‘Amouranth’ Siragusa, yeni açılan Kick platformuna geçiyor. Amazon’a ait Twitch şu an en büyük canlı yayın platformlarından biri.

Fotoğraflar: Twitter

Kendini ‘içerik üretici dostu’ bir platform olarak tanımlayan Kick, Lengyel’e 100 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etti. Siragusa’nın sözleşme detayları açıklanmasa da Twitch’in en popüler yayıncılarından biri olarak ses getirecek bir sözleşme bekleniyor.

Lengyel ve Siragusa, bilgisayar oyunu Fortnite yayıncısı Tyler ‘Ninja’ Blevins ve satranç ustası Hikaru Nakamura gibi isimlerle birlikte yeni yayın platformuna katılıyor.

Gelir paylaşımı modeli sorun çıkardı

Kick şu anda Twitch’in izlenme sayılarına sahip olmasa da farklı platformlarda milyonlarca aboneye sahip olan Lengyel ve Siragusa’nın katılımının etkili olacağı düşünülüyor. Lengyel’in Kick üzerinde şimdiden 300 binden fazla takipçisi var ve Siragusa’nınsa 70 bine yakın.

Şu anda Kick’in en büyük yayın kategorisi kumar içeriği. Kick, bir oyun ve kumar yayıncısı Tyler ‘Trainwreck’ Nikman ve bir kumar sitesi kurucusu Ed Craven tarafından ortaklaşa kuruldu. The New York Times, yayın platformunun Avustralya kumar siteleri tarafından desteklendiğini bildirmişti.

Lengyel ve Siragusa, Twitch’ten ayrılıyor çünkü özellikle gelir paylaşımı politikaları nedeniyle içerik üreticileri arasında hoşnutsuzluk başladı. Twitch de hemen yeni bir düzenleme çıkararak yayıncıların abonelik gelirinden daha fazla pay alabilmesinin yollarını sağlamayı hedefliyor. Kick, daha iyi bir anlaşma sunmayı hedefliyor.