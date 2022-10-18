Ünlü Twitch yayıncısı Amouranth, eşinin kendisini tehditle yayın yapmaya zorladığını açıkladı

Twitch fenomeni Amouranth, eşinin kendisini tehdit ederek yayın yapmaya zorladığını ve banka hesaplarının kontrolünü elinden aldığını söyledi.

He forced her to continue saying she was single and commit to being a hot tub streamer.



(2/4) pic.twitter.com/xRxHrzDyvF — GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022

Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan Twitch ve OnlyFans yayıncısı Amouranth’ın milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Amouranth, dün Twitch’te yaptığı açıklamada evli olduğunu belirtirken, eşi tarafından tehditlerle yayın yapmaya zorlandığını söyledi.

Daha sonra kaldırdığı videoda ‘süslü bir hapishanede’ yaşadığını söyleyen fenomen, kocasının kendisini köpeklerini öldürmekle tehdit ettiği belirtti. Kocasının mesajlarını da ifşa eden Amourant, kazandığı paraların kuş barınağı gibi yerlere bağış yapılarak yok edilmesiyle tehdit edildiğini bildirdi.