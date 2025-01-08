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Yaramazlara biraz batar!

En güçlü pasaportlar listesi: Singapur zirvede, Türkiye 46’ncı

Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı şirketi Henley & Partners dünyanın en güçlü pasaportlar listesini açıkladı.

Fotoğraf: Canva

Henley & Partners ayda bir güncellediği listede pasaportun gücünu, vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısının çokluğuyla ya da vize alma kolaylığıyla ölçülüyor.


199 pasaportun sıralandığı listede Türkiye’nin 46’ncı sırada yer buldu. Pasaportu en güçlü ülkeyse Singapur.

Listedeki ilk 10 sıralaması şöyle:

ÜlkeSıralama
Singapur1
Japonya2
Finlandiya3
Fransa3
Almanya3
İtalya3
Güney Kore3
İspanya3
Avusturya4
Danimarka4
İrlanda4
Lüksemburg4
Hollanda4
Norveç4
İsveç4
Belçika5
Yeni Zelanda5
Portekiz5
İsviçre5
Britanya5
Avustralya6
Yunanistan6
Kanada6
Malta7
Polonya7
Çekya8
Macaristan8
Estonya9
Amerika Birleşik Devletleri9
Letonya10
Litvanya10
Slovenya10
Birleşik Arap Emirlikleri10

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