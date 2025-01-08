En güçlü pasaportlar listesi: Singapur zirvede, Türkiye 46’ncı

Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı şirketi Henley & Partners dünyanın en güçlü pasaportlar listesini açıkladı.

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Henley & Partners ayda bir güncellediği listede pasaportun gücünu, vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısının çokluğuyla ya da vize alma kolaylığıyla ölçülüyor.

199 pasaportun sıralandığı listede Türkiye’nin 46’ncı sırada yer buldu. Pasaportu en güçlü ülkeyse Singapur.

Listedeki ilk 10 sıralaması şöyle: