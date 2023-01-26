En çok Oscar alan 10 film: Batı Yakasının Hikayesi, Titanik, Yüzüklerin Efendisi…

ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi önceki gün 95’inci Oscar adaylarını açıkladı. ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmi, ‘En İyi Film’ ödülünün de aralarında bulunduğu 11 dalda aday gösterildi. Ödüllerin verileceği 12′ Mart’a kadar bol bol Oscar konuşup tahmin yapacağız.

Bu vesileyle şimdiye kadar en çok Oscar alan 10 filmi hatırlayalım.

Titanik (1997) 11 Oscar (14 adaylık)

Titanik

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal dramatik müzik, En iyi orijinal şarkı, En iyi ses, En iyi ses efektleri kurgusu, En iyi görsel efektler

Ben Hur (1959) 11 Oscar (12 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi erkek oyuncu, En iyi yardımcı erkek oyuncu, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi ses kaydı, En iyi müzik, En iyi özel efektler

Yüzüklerin Efendisi (2003) 11 Oscar (11 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi uyarlama senaryo, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi makyaj, en iyi orijinal müzik, En iyi orijinal şarkı, En iyi ses miksajı, En iyi görsel efektler

Batı Yakası Hikayesi (1961) 10 Oscar (11 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi yardımcı erkek oyuncu, En iyi yardımcı kadın oyuncu, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal müzik, En iyi ses

İngiliz hasta (1996) 9 Oscar (12 adaylık)

İngiliz Hasta

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi yardımcı kadın oyuncu, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal müzik, En iyi ses

Son İmparator (1987) 9 Oscar (9 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi uyarlama senaryo, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal müzik, En iyi ses

Gigi (1958) 9 Oscar (9 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi uyarlama senaryo, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal müzik, En iyi şarkı

Amadeus (1984) 8 Oscar (11 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi erkek oyuncu, En iyi uyarlama senaryo, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi kostüm tasarımı, En iyi makyaj, En iyi ses

Gandhi (1982) 8 Oscar (11 adaylık)

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi erkek oyuncu, En iyi özgün senaryo, En iyi sanat yönetmenliği, En iyi sinematografi, En iyi kostüm tasarımı, En iyi film kurgusu

Slumdog Milyoner (2008) 8 Oscar (10 adaylık)

Slumdog Milyoner

Kazandığı kategoriler: En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi uyarlama senaryo, En iyi sinematografi, En iyi film kurgusu, En iyi orijinal müzik, En iyi orijinal şarkı, En iyi ses miksajı