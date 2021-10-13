En çok kitap okuyan ülkeler: Hindistan zirvede, Türkiye ilk 10’da yok

Britanya merkezli Global English Editing verilerine göre dünyada en çok kitap okuyan ülke Hindistan.
Hindistan’da bir kişi haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.
Listede Tayland dokuz saat 24 dakikayla ikinci olurken Çin haftalık sekiz saatle üçüncü sırada.
Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin altısı Asya’da yer alırken, dördü ise Avrupa’da.
Türkiye ise haftalık kitap okumaya ayırdığı 5 saat 54 dakikalık süreyle listenin 18’inci sırasında.
Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor.
Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal ve araştırma da puanlama kapsamında yer alıyor.
En çok okuyan 10 ülke
- Hindistan (10 saat 42 dakika)
- Tayland (9 saat 42 dakika)
- Çin (8 saat)
- Filipinler (7 saat 36 dakika)
- Mısır (7 saat 30 dakika)
- Çekya (7 saat 24 dakika)
- İsveç (7 saat 6 dakika)
- Fransa (6 saat 54 dakika)
- Macaristan (6 saat 48 dakika)
- Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika)