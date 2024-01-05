En büyüğü: Rusya ve Ukrayna arasında rehine takası

Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadarki en büyük rehine takası yapıldı.

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BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bunun Rusya’nın ‘Ukrayna’yı işgalinin’ ardından gerçekleşen en büyük rehine takası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş rehinesinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in esir takasını memnuniyetle karşıladığı ve arabuluculuk faaliyetleri için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) teşekkür ettiği aktarıldı.

Guterres’in, söz konusu adımın daha fazla rehine takasının önünü açacağını umduğu ifade edilen açıklamada; bu sayede gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlanmasının da beklendiği belirtildi.

BAE, kendi arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında “savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin” yapıldığını duyurmuştu.