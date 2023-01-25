Emniyet, ‘Sedat Peker için gizli tanık’ iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in davasıyla ilgili ‘gizli tanık konuştu’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da Sedat Peker davasında gizli tanık olduğunu söyleyen bir kişinin görüntüleri ve iddiaları paylaşılmıştı.

EGM, söz konusu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu’nca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı ve adli yönden verilen kararların yargı organlarının yetkisinde olduğu belirtildi. Emniyet açıklamasında söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı bilgisi verildi.