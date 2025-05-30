Emlak ilanlarında 'manipülatif' fiyat artışı yasaklandı

İnternetteki taşınmaz ilanlarında ‘ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan’ fiyat artışlarına yaptırım uygulanacak.

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Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre değişiklik ‘fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla’ yapıldı.

Yaptırımlar yalnızca emlak işletmelerine değil, taşınmaz sahiplerine de uygulanabilecek.

Bakanlığın açıklaması özetle şöyle:

* … Bu doğrultuda hazırlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı.

* Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.

* Anılan mevzuat değişikliğiyle emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır.