Eminem, ‘Love Yourself’ performansından sonra Cumhuriyetçi aday adayından şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

ABD’li rapçi Eminem, ‘Love Yourself’ performansından sonra Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy’den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi.

Fotoğraf: Ramaswamy, Eminem’in ‘Lose Yourself’ şarkısına eşlik ediyor.

Eminem’in plak şirketi tarafından Ramaswamy’in avukatlarına gönderilen mektupla söz konusu talep iletildi.

Mektup, Ramaswamy’in Iowa Eyalet Fuarı’nda doğaçlama bir ‘Lose Yourself’ performansı sergilemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Ramaswamy, Eminem’in şarkılarını artık söylemeyecek

BBC‘nin haberine göre mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy’in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda ‘lisansının maddi ihlali’ olarak değerlendirileceği bildirildi.

Ramaswamy’nin sözcüsü, gerçek adı Marshall Mathers III olan Eminem‘in talebini yerine getireceğini söyledi.

Ramaswamy, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olacağı varsayılan Donald Trump’ı koltuğundan etmek için yarışıyor.

ABD’de gelenek

Politikacılara kampanya şarkısı seçimleri nedeniyle durdurma ve vazgeçme mektupları gönderilmesi Amerikan siyasetinde bir gelenek haline geldi.

Trump, aralarında Rolling Stones, Queen, Adele ve Pharrell Williams’ın da bulunduğu plak yıldızlarından, müziklerini kampanya ve başkanlık etkinliklerinde kullanma izninin olmadığını bildiren düzinelerce mektup almıştı.

Foo Fighters, 2008’de Cumhuriyetçi John McCain’in başkanlık yarışı sırasında ‘My Hero’ şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında ‘Running on Empty’ şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.