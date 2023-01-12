50 Cent: Eminem Katar’ın 8 milyon dolarını reddedince, ben de 1 milyon dolardan oldum

ABD’li ünlü rapçi 50 Cent, Dünya Kupası’nda Eminem’le birlikte sahneye çıkmaları için Katar’dan gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.

50 Cents ve Eminem

50 Cent geçtiğimiz günlerde radyo ve Youtube yayını ‘Big Boy’s’un programına katıldı, gelecek projelerden söz ederken bir de dedikodu verdi.

Dedikodu lafın gelişi, aslında konunun içinde 50 Cent’in kendisi de var.

2000’lerin ünlü rapçisi, 2022 Dünya Kupası’nda sahneye çıkmaları için Eminem’le kendisine 9 milyon dolar (170 milyon lira) önerdiğini, ancak Eminem’in istemediğini ve teklifi reddettiklerini anlattı. Teklife göre, 9 milyon doların 8’ini Eminem alacak, kalan 1 milyon dolar da 50 Cent’e kalacaktı. Eminem hayır deyince, 50 Cent de 1 milyon dolardan oldu.

8 Mil ortak projeleri: 8 Mil dizi oluyor

50 Cent ve Eminem, Eminem’in başrolünde oynadığı ve müziklerini yaptığı 2002 tarihli ‘8 Mil’ filminin dizi versiyonu üzerinde birlikte çalışıyor.

50 Cents, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ve Anderson .Paak ile birlikte Şubat 2022’de, ABD’nin en popüler spor etkinliği sayılan Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkmış, çok ilgili görmüştü.